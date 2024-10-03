«Не зря растили, образование давали»: Валерия рассказала, как сын контролировал запись ее нового альбома

Певица Валерия стала гостьей вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артистка рассказала о новом альбоме, в который войдут 14 композиций. По словам исполнительницы, сын контролировал запись альбома.

Валерия отметила, что он «знал каждую ноту» и был активно вовлечен в работу.

«Он специально готовился, переслушал все мои треки, освежил в памяти. Он, можно сказать, рулил процессом, говорил, что какие-то вещи нельзя убирать, это фирменное, это оставляем, это ни в коем случае», - поделилась исполнительница и отметила, что в некоторых моментах сын просил меньше артикулировать.

«Не зря растили, образование давали», - прокомментировала певица его участие в записи альбома.

Валерия призналась – ей не терпится показать результат. По мнению артистки, шесть треков из всего альбома точно можно назвать песнями «номер один».

Ведущие шоу интересовались у певицы, актуально ли сейчас выпускать альбом. Последний сборник хитов вышел у Валерии в 2017 году.

«Посмотрим, правильно ли мы делаем. Но вообще для меня работа была необычная, потому что я никогда не работала в кемпах. И мой сын, который руководит большой продакшн-компанией, собрал музыкантов из разных стран», - отметила певица в эфире «Авторадио».