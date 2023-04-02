«Не знаю, что это за девочка»: Юлия Проскурякова отказалась от своего ребёнка

Супруга Игоря Николаева, российская певица Юлия Проскурякова разыграла подписчиков экстравагантной шуткой.

Чтобы повеселиться, вокалистка наложила на себя специальный фильтр, доступный в качестве приложения в одной из известных социальных сетей.

В результате этого, лицо артистки изменилась почти до неузнаваемости: пухлые губы, блестящие глаза и вздёрнутый кверху нос, будто бы после пластической операции, сделали Проскурякову похожей на одну из скандальных интернет-див.

Войдя в образ, артистка начала иронизировать над своей внешностью, в то время как её дочь Вероника попыталась тоже попасть в кадр.

«Я не знаю, кто это, что это за девочка. Мне всего 20 лет», - пошутила Юлия, оттолкнув ребёнка от камеры.

Дочь, правда, на маму вовсе не обиделась. Подписчиков эксперимент Проскуряковой с внешностью тоже позабавил.