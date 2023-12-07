«Не знаю, что делать»: внук Аллы Пугачевой обратился с призывом о помощи

Никита Пресняков удивил поклонников кардинальными изменениями во внешности, об этом сообщает Kp.ru.

Внук Аллы Пугачевой поделился с подписчиками новым видео, которое многих удивило. На кадрах Пресняков заметно изменился - отрастил густую рыжую бороду. Певец рассказал, что не знает, оставлять ли ему растительность на лице и устроил голосование среди подписчиков.

«Когда-то давно у меня появилась идея отрастить себе бороду и хотя бы разочек сходить в барбершоп. Вроде с первым у меня вышло, осталось сходить в барбершоп. Не знаю, что мне делать дальше? Сбривать или так оставить?» - задался вопросом он.

Несмотря на то, что большинство подписчиков проголосовали за то, чтобы Пресняков сбрил бороду, он решил все же оставить ее, но только на зиму.

«На зиму я буду превращаться в зимнего Ники, это такой режим дровосека. А летом – уже обычный привычный Никитос», - объяснил внук Пугачевой.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России Никита Пресняков стыдится родства с Аллой Пугачевой.