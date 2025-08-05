«Не жалуемся»: солисты группы «Мираж» рассказали о своих заработках

Солисты группы «Мираж» Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов рассказали о том, как изменились их гонорары после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект подарил хитам коллектива новую жизнь. Но, как отметили артисты, и до этого они не жаловались на гонорары.

В интервью Леди Mail певцы поделились, что сериал подогрел интерес молодежи к их группе. Однако на количестве концертов это никак не сказалось. Гастрольный график у «Миража» всегда был довольно плотный. А после загруженности в 2019 году группа приняла решение больше не ездить в большие туры, так как количество выступлений влияет на их качество.

Что касается гонораров, то на них Болдышева и Горбашов тоже не жалуются. Но точную сумму называть не стали.

«На гонорары мы не жалуемся, но самое главное в нашей работе — это не гонорары, а возможность заниматься любимым делом», - рассказали солисты «Миража».

Напомним, что в сериале Жоры Крыжовника звучали песни группы «Новый герой» и «Музыка нас связала».

Ранее солистка «Миража» Екатерина Болдышева призналась, что потеряла голос.