«Не жалею»: Сергей Куприк об уходе из группы «Лесоповал»

Экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк поделился мыслями о своем решении покинуть коллектив в 2008 году. За 14 лет работы в группе артист записал около 20 альбомов, но после смерти основателя коллектива Михаила Танича выбрал новый путь. Об этом он рассказал в интервью Леди Mail.

Мужчина признался, что в начале 90-х группа была актуальна по тематике и стилю. Но со временем он понял, что нельзя останавливаться в одной точке.

«Надо было двигаться дальше, развиваться, на "Лесоповале" останавливаться нельзя. Поэтому я принял решение идти дальше сольно. О своем решении я не жалел и не жалею», — поделился он.

Переход к сольной карьере музыкант называет осознанным шагом. В этом есть свои плюсы – певец может решать, что ему петь, как выглядеть на сцене и куда ехать или не ехать выступать. По словам Сергея, его в этом решении очень поддержала супруга.

Но были и свои трудности. Он вспомнил время, когда работал с Таничем, у которого был авторитет. Тогда музыканты не думали о том, как сложно добиться эфиров, концертов и общения с прессой.

«Когда я ушел, столкнулся с тем, что надо выстраивать и налаживать отношения и коммуникации самостоятельно. Нужно договариваться, попадать туда, потому что никто просто звать и ждать не будет, естественно, надо самим шевелиться. И вот весь этот путь, не самый простой, мы уже проходили самостоятельно. Надо было доказывать, что ты и без группы и мощного руководителя чего-то стоишь», — добавил артист.

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