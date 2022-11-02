«Не жалею себя ради цели»: Регина Тодоренко показала ушибы на теле

Ни один спорт не обходится без травм. Об этом в очередной раз напомнила Регина, показав снимки с ушибами на ногах, которые, вероятно, были получены во время съёмок. Девушка призналась, что ради своей цели она совершенно себя не жалеет. Вот почему телеведущая нередко испытывает депрессию и сильные стрессы. «Каждый день я учусь кататься на коньках, исполняя невероятные для себя самой элементы, в том числе и олимпийские поддержки», – рассказала об участии в проекте Тодоренко.

Кроме того, Регина поделилась своим главным секретом: звезда мечтает о том, чтобы она могла высыпаться за 4 часа, поскольку в таком случае оставшееся время в сутках можно проводить активно. «Спать – это так скучно!» – подвела итог девушка. Подобное признание очень напугало преданных поклонников Тодоренко, вот почему они попросили Регину перестать работать на пределе сил.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News