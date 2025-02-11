«Не заслуживает этой награды!»: Наталья Андрейченко возмутила публику желанием приехать в Россию за медалью

Оскандалившаяся звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко снова собралась вернуться в Россию за медалью. Однако пользователи Сети возмутились намерениями актрисы после ее громких высказываний и эмиграции в США. На это обратило внимание издание «Абзац».

Недавно Наталья Андрейченко вышла на связь в соцсети и заявила, что в ближайшее время планирует приехать в Россию за наградой. Артистка надеется, что ей присвоят звание заслуженного деятеля искусств РФ. Интернет-пользователи возмутились намерениям актрисы, уже долгое время живущей в Мексике и приезжающей в Россию только за длинным рублем. Многие считают ее недостойной почетной награды.

«В одном из интервью Андрейченко заявила, что она американская актриса, а теперь ждет государственную награду. Не заслуживает она этой награды!», «Чем же заслужила медальку? Что-то не слышали про ее подвиги», «Куда писать, чтобы запретить давать таким медали?» — пишут в Сети.

Напомним, звезда «Мэри Поппинс, до свидания» уехала в США еще в 1991 году, но периодически возвращалась в Россию. В настоящее время Наталья Андрейченко проживает в Мексике. В конце августа 2024 года актриса впервые за долгое время вернулась в Москву, чтобы презентовать свою книгу. Знаменитость появлялась на светских мероприятиях и в интервью назвала Россию «Родиной» и утверждала, что «гордится» тем, что является русской.

Ранее сообщалось о том, что эмигрировавшая в США Наталья Андрейченко заявила, что «счастлива быть гражданкой России».