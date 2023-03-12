«Не выпендривается»: Леонид Агутин снова превратился в «Босоногого мальчика»

«Босоногий мальчик» сорвал аншлаг. 54-летний Леонид Агутин выступил в «Крокус-сити»

Леонид Агутин сумел понравиться всем. Концерт в Крокус-сити прошел с аншлагом

10 марта в Крокус-Сити состоялся сольный концерт заслуженного артиста РФ, лауреата девяти дипломов «Песня года» и обладателя десяти «Золотых граммофонов» Леонида Агутина.

54-летний маэстро пел, в основном, старые хиты, чем весьма угодил публике, старше 35-ти. Впрочем, в зале было и немало молодых слушательниц, которые охотно пританцовывали под хиты 90-х.

«Босоногий мальчик» прошел долгий путь к всероссийской и международной славе. В 2005 году совместный диск Агутина и американского джазиста Эла Ди Меолы почти полгода держался в горячих джазовых десятках Европы и США и даже считался «музыкальным мостом между двумя культурами».

Сегодня певец поет исключительно на русском, и, по признанию зрительницы, цитируемому в СМИ, «не выпендриватеся, не поет непонятное, всякий там джаз, а все делает правильно – работает на публику и ее запросы».