«Не все идут путем Божьим»: как живет Гюльчатай из фильма «Белое солнце пустыни»

Самая юная наложница в гареме Абдуллы, вокруг которой разгораются страсти в знаменитом фильме Владимира Мотыля, порождала страсти и на съемочной площадке. В Туркмении, где проходили съемки, режиссеру приходилось чуть ли не кулаками отгонять от молодой актрисы местных джигитов.

Впрочем, актрисой Таня Федотова не стала. Вышла замуж, родила детей, стала бабушкой. А еще – начала искать Бога. Сначала в РПЦ, а потом – в секте.

Kp.ru со ссылкой на судебного эксперта-религиоведа Игоря Иванишко, выяснил, что секта эта с точки зрения русской православной церкви «деструктивная».

«Для выхода из сложного патологического состояния Федотовой требуется продолжительная работы с профильным психологом. Но она не считает, что у нее проблемы…говорит, что именно у других проблемы, так как они не познали истину, а она – познала».

С журналистами женщина практически не общается. Известно лишь одно ее публичное высказывание: «Бог меня уберег, я не стала актрисой, звездой…Не все идут путем Божьим. Дьявол обольщает».

Дочь «Гюльчатай» Мария Кузьмина считает, что ее мать «ведет спокойный, здоровый, домовитый образ жизни, и все у нее хорошо».