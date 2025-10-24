«Не владеют русским языком»: Водонаева назвала шоу-бизнес скоплением «инфузорий-туфелек»

Блогер Алена Водонаева прокомментировала высказывания юриста Кати Гордон в адрес невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы. Она заявила, что удивляться нечему – многие известные люди не владеют языком.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Водонаевой.

«Катя, ты только этой девушке удивляешься? У нас больше половины публичных людей не владеют русским языком. Скуднейший, позорный вокабуляр, чудовищные бессвязные формулировки и примитивный уровень мышления. Сплошные инфузории-туфельки, Шариковы и Эллочки-людоедки», - высказалась Водонаева.

Она заметила, что отсутствие грамотности «не мешает огромному количеству звезд иметь миллионные армии поклонников». Блогер предположила: фанаты таких знаменитостей такие же «тупые», как звезды, на которых они подписаны.

Ранее Гордон назвала диким позором речь Авроры Кибы на публике. Она считает: нельзя выступать, пока нет грамотной речи. Юрист отметила, что Киба «не может построить ни одного сложносочиненного предложения». Она обратилась к невесте Лепса со словами: «Поучись, почитай». Гордон также указала на наличие у Кибы пиарщика, который во время интервью что-то нашептывает девушке на ухо. Юрист уверена, что это не спасает студентку.