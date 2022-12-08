«Не вижу себя в армии»: Костя Цзю сделал заявление о мобилизации

Не все мужчины отечественного шоу-бизнеса готовы встань на защиту страны. Многие из них покинули территорию РФ, многие — обезопасили себя от мобилизации при помощи связей. Сложившуюся ситуацию прокомментировал абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю в эфире программы «Легенда».

Спортсмен сомневается, что его призовут к исполнению военного долга. Во-первых, он не является срочником и не служил в армии. Во-вторых, Цзю не подходит по возрасту. В-третьих, мужчина считается многодетным отцом. Тем не менее Костя добавил: если возникнет необходимость, то он пойдет на фронт.

«Я умею бить - и что? У меня есть свои определенные навыки, которыми я мог бы быть полезен, но военных навыков у меня нет. Я не вижу себя в армии, но если надо будет, то пойду», — резюмировал боксер.

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