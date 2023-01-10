«Не верите? Напрасно!»: Стала известна истинная страсть Натальи Фриске

С фамилией Фриске, кажется, нельзя не петь. И не блистать на сцене в составе выдающегося коллектива с говорящим названием.

Однако сестра знаменитой некогда солистки поп-группы «Блестящие» днях вновь подтвердила: я вам не Жанна, на эстраду не вернусь, гастроли и выступления – не мое!

Тогда что же? Оказывается – дети. Материнство и является настоящей страстью 36-летней женщины.

Ведь даже Александр Попов, вместе с которым Наталья исполнила в 2019 году хит «Белая черемуха», и о котором сама Наташа говорит «он уговаривал петь и дальше, но я не хочу» - поклонникам Фриске известен скорее как возможный отец так и не родившегося ребенка артистки.

Рожать Наталья Фриске пыталась активнее, чем покорять сцену. От второго супруга-МЧСника Сергея Вшивкова она пыталась сделать это трижды, но все попытки заканчивались трагически.

В 2017 году Фриске решилась на ЭКО, но и эмбрионы никак не хотели продолжить ее род. Единственный на сегодняшний день ребенок – малышка Луна – также плод ЭКО.

Ее биологический отец – парикмахер Александр Титов. Наталья его не привечает, попробовала сделать реальным семейным человеком, и тут же от этой мысли отказалась.

И все же, заявляет Фриске, я – «человек семейный». Не верите? Напрасно!

Наталья скоро снова родит. От Титова у нее остался биоматериал.

Ментально она готова «хоть сейчас». Просто медики рекомендуют немного подождать.