«Не ваше собачье дело»: звезда «Физрука» возмутилась вопросом о наличии мужа и детей

Звезда «Физрука» Елена Муравьева рассказала, почему скрывает личную жизнь. Ее слова передает Леди Mail.

Елена Муравьева охотно делится профессиональными достижениями, но никогда не рассказывает о том, что происходит с ней за пределами съемочной площадки. По словам актрисы, это — ее принципиальная позиция. Личная жизнь должна касаться только близких людей.

«Моя личная жизнь никого не касается, кроме меня и моих близких. У меня нет потребности делиться все время своей жизнью с подписчиками», — высказалась она.

Елена признается, что ни разу не сталкивалась с осуждением из-за отсутствия мужа и детей. По ее мнению, каждый человек имеет право жить, как хочет.

«Всем осуждающим отвечу так: это не ваше собачье дело. Каждый человек не важно женщина это или мужчина, имеет право жить так, как он хочет. Я работаю, плачу налоги и являюсь законопослушным гражданином, а уж как мне распорядиться своей жизнью и своим организмом, я решу сама, без вмешательства окружающих», — пояснила Елена.

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