Не удалось сохранить в секрете: раскрыт пол новорожденного ребенка Давы и Мари Краймбрери

Певица Марина Жадан, известная под псевдонимом Мари Краймбрери, и блогер Давид Манукян (Дава) сообщили о пополнении в семье, однако им не удалось сохранить в секрете пол ребенка из-за матери мужчины.

Анна Манукян оперативно поделилась снимком сына и невестки из роддома и раскрыла, что у пары роилась девочка.

«Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка», — написала мать Давы.

При этом имя новорожденной наследницы пары пока осталось в секрете. Вероятно, молодые родители еще не определились с выбором.

Сами Мари и Дава также рассказали в соцсетях, что стали родителями, однако пол малыша намеренно не раскрывали. Они опубликовали фото с новорожденным ребенком в одежде нейтрального оттенка.

Ранее сообщалось, что жизнь бывшего возлюбленного Ольги Бузовой кардинально изменилась после свадьбы с певицей Мари Крамбрери. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что карьера Давы пошла в гору, он зарабатывает порядка 5 миллионов рублей в месяц.