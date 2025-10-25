«Не стоит оскорблять»: Алекса объяснила, почему рассталась с Вячеславом Дайчевым

Алекса объяснила, почему рассталась с Вячеславом Дайчевым.

Певица откровенно рассказала поклонникам о причинах разрыва с мужем. Артистка подчеркнула, что между ними сохранились добрые отношения.

Недавно исполнительница призналась, что больше не состоит в браке. Подробности тогда раскрывать не стала, но после того, как новость вызвала бурное обсуждение в сети, Алекса решила лично прокомментировать ситуацию.

«Хочу внести ясность, так как многие из вас строят свои догадки и версии происходящего. Первое и самое важное: никто никого не бросал. У нас была своя история любви, благодаря которой появилась наша любимая доченька Адриана. Это решение далось нам обоим непросто, но мы приняли его вместе и остались в прекрасных отношениях», — написала певица.

Алекса отметила, что их отношения с Дайчевым длились шесть лет — и этот период, по ее словам, был для обоих важным.

«Между нами прекрасные отношения, и навсегда я останусь мамой Адрианы, а Слава — папой. У нас растет прекрасная дочь, ради которой мы будем стараться, чтобы она была самой счастливой, и папа и мама всегда были рядом с ней. Не стоит оскорблять или додумывать нашу историю, проявите уважение к нам обоим. Я искренне поделилась с вами нашей историей», — пояснила артистка.

Певица также поблагодарила всех, кто поддержал ее в непростой момент, отметив, что грустит не из-за конфликта, а из-за того, что закончилась красивая история любви.

Известно, что отношения Алексы и Вячеслава начались шесть лет назад, когда фитнес-тренер еще был в отношениях с танцовщицей Александрой Сивковой. Мужчина ушел от возлюбленной, несмотря на то, что она находилась на седьмом месяце беременности. Позже Сивкова родила сына.

Ранее мы писали о том, что муж Алексы отреагировал на сообщение певицы о разводе.