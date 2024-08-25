Не стала ничего скрывать: 42-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру после слухов о беременности

42-летняя певица Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в спортзале. В личном блоге артистка поделилась снимком в облегающем комбинезоне, тем самым отреагировав на недавние слухи о своей беременности.

На опубликованном кадре Наталья Подольская предстала в бордовом облегающем комбинезоне, подчеркнувшем ее фигуру, и серых кроссовках в спортзале. Знаменитость позировала без косметики и с собранными в хвост волосами.

На прошлой неделе певицу заподозрили в беременности. Тогда Наталья Подольская поделилась в соцсети снимками, сделанными во время путешествия с семьей в Париж. На фото артистка была запечатлена в розовом платье-комбинации. Пользователи Сети разглядели у знаменитости округлившийся живот и предположили, что она ждет ребенка. Сама Наталья Подольская никак не комментировала слухи, однако, судя по свежим кадрам, она не находится в положении. Примечательно, что не так давно певица признавалась, что была бы не против пополнения в семье.

Напомним, Наталья Подольская состоит в браке с певцом Владимиром Пресняковым с 2010 года. У супругов двое сыновей — 9-летний Артемий и трехлетний Иван. Артисты считаются одной из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса. В недавнем интервью певица поделилась секретами крепкого брака и отметила, что в семейной жизни, как и в работе, важно уметь не замечать недостатки друг друга и идти на компромисс.

Ранее мы писали о том, что Наталья Подольская оставила Владимира Преснякова в Испании и уехала с сыном во Францию.