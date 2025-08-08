Не справился с потерей: почему сын Децла отказывается слушать и исполнять треки отца

20-летний сын рэпера Децла (Кирилл Толмацкий — настоящее имя) Антоний Киселев не готов исполнять треки отца. Наследник артиста до сих пор не может оправиться после смерти отца.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Антоний — студент направления медиакоммуникации МГУ. Молодой человек пошел по стопам отца и в свободное время занимается музыкой. После выступления на одном из фестивалей поклонники называют его копией умершего артиста.

Однако Антония не зовут выступать на концертах и корпоративах со своим треками. Перепевать песни отца парень не может — он до сих пор не справился с его потерей. Бабушка Антония рассказала, что внук создает песни, вдохновляясь детскими воспоминаниями, когда ездил с отцом на студию. Вкладываться финансово в музыку он пока не может, поскольку у него нет собственного заработка.

Бабушка верит, что Антония ждет великое будущее в сфере музыки или журналистики.

Напомним, отец рэпера Децла отказался общаться с внуком. Продюсер отметил, что Антоний наговорил гадостей в его адрес.