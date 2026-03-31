«Не справился с панической атакой»: умер актёр Владимир Комаров из «Маски-шоу»

О смерти коллеги сообщил одесский театр «Маски» в своих соцсетях.

Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, вырос в Одессе. Широкую известность актёру принесло участие в комик-труппе «Маски» и культовом юмористическом шоу 1990-х годов.

Трагедия произошла в воскресенье, 29 марта. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Просто нет слов», — написали в театре «Маски».

Коллеги отметили, что Комаров обладал уникальным комедийным даром и был одним из самых ярких участников труппы.

Артист посвятил большую часть жизни работе в одесском театре «Маски», где начинал свой творческий путь.