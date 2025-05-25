Не собирается расставаться с Россией: Валерий Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя

Певец Валерий Меладзе уехал из России и обосновался вместе с семьей в Испании. Однако порывать с родиной артист не намерен. По информации РИА Новости, его держит в стране бизнес.

По информации журналистов, Меладзе сохранил в РФ статус индивидуального предпринимателя. В декабре 2004 года Валерий зарегистрировал ИП. Основной вид деятельности его бизнеса — работа в области телевизионного вещания.

Помимо данного вида деятельности, компания Меладзе может заниматься оптовой торговлей грампластинками, творческой деятельностью, деятельностью в области исполнительских искусств и другими ее видами. В январе 2025 года певец подтвердил свои намерения и дальше зарабатывать в России — он внес в налоговую сведения о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию.

Ранее сообщалось, что Меладзе могут закрыть въезд в Латвию. Такое предположение сделал продюсер Павел Рудченко.