Не сможет перемещаться из страны в страну: юрист рассказал, что ждет Пугачеву если она не погасит долг

Певица Алла Пугачева уже на протяжении долгого времени пребывает за пределами России. Пока звезда отдыхает за рубежом, на родине у нее копятся долги. Один из них — за газ. Адвокат Зинур Зиннятуллин рассказал в беседе с порталом BLITZ+, что ждет исполнительницу, если она не сочтет нужным разобраться с этой проблемой.

Образовавшийся на родине долг накопился за использование коммуникаций на участке в Троицком районе Подмосковья. Так, певица не заплатила за газ 15 тысяч рублей.

В связи с этим компания «Газпром межрегионгаз» обратилась в суд. Истец потребовал взыскать с ответчика вышеуказанную сумму долга. В Сети тем временем обсуждается возможное возвращение Примадонны на родину. Однако если певица прилетит в Россию и не разберется с возникшей проблемой, то покинуть пределы страны, скорее всего, уже не получится. Такое предположение высказал Зиннятуллин. По его словам, нежелание добровольно погасить долг перед газовой компанией грозит Пугачевой наложением разного рода ограничений. Одно из них — передвижение между странами.

Для утверждение такого рода решения необходимо, чтобы задолженность звезды составляла свыше 30 тысяч рублей. В таком случае ее дело передадут в службу судебных приставов, а запрет на выезд с территории РФ начнет действовать.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал возможное возвращение Пугачевой на родину ради концерта. Эксперт предостерег исполнительницу от этого шага, так как ее появление может вызвать в стране волнения. Лучшим вариантом продолжить эстрадную деятельность для Примадонны Бабичев считает немецкие города или страны Прибалтики.