Не смог прожить год без алкоголя: рэпер Паша Техник вынужден набить рекламное тату на шее

Рэп-исполнитель Павел Ивлев, также известный как Паша Техник, пообещал сделать рекламное тату на шее в случае употребления алкоголя после выхода из рехаба. В итоге артист продержался недолго — он проиграл пари и теперь вынужден нанеси рисунок на часть тела, передает Telegram-канал The Flow.

Техник после выхода из реабилитационного центра заключил спор с ведущим Богданом Лисевским в ходе интервью на YouTube-канале «Плюшки». Рэпер пообещал, что не будет пить в течение года. В случае нарушения обязательства исполнитель должен был набить на шее татуировку с названием интернет-канала.

В итоге артист проиграл спор. Техник сам заявил об этом, выложив видео с признанием в Сети. На нем Павел обещать выполнить наказание пьяным голосом.

В июне этого года рэпер вышел из рехаба, где провел несколько месяцев. В реабилитационном центре он лечился от алкогольной и наркотической зависимостей. Из-за пагубных привычек музыкант не единожды оказывался на грани между жизнью и смертью. Так, в ноябре прошлого года Техник потерял сознание прямо на улице после употребления запрещенных веществ.

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