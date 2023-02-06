«Не скандалит и не истерит»: Батырев готовится к четвертой свадьбе с молодой избранницей

Антон Батырев является очень харизматичным мужчиной, вот почему он имеет армию поклонниц. Несмотря на это, долгое время актер никак не мог обрести личное счастье. За его плечами 3 развалившихся брака, последний из которых с Евгенией Лозой. В новом интервью для издания «Теленеделя» Антон заявил о готовности в четвертый раз сыграть свадьбу.

Новой избранницей Батырева стала Анна Савельева. Девушка младше актера на 15 лет, но это не мешает им строить крепкие отношения. Сам мужчина признается: его возлюбленная не по годам мудрая, очень красивая и женственная, и именно этим она покорила сердце Антона.

«Учитывая опыт прошлых ошибок, я уверен, что встретил хорошего человека. Человека, который не скандалит, не истерит и не считает, что весь мир крутится вокруг него», — высказался Батырев.

Ранее Виктория Дайнеко прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе. Подробности читайте в этой статье.