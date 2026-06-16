«Не решился пройти испытания»: блогер Николай Сердюков сбежал со съёмок шоу «Мастер игры»

Об этом сообщает ТНТ.

Николай Сердюков стал участником второго сезона психологического реалити-шоу «Мастер игры» на ТНТ, где звёзды проходят испытания на прочность психики. Блогер известен как муж телеведущей Ксении Бородиной.

Съёмки проекта проходили на вилле в Марокко. Участники должны были пройти серию психологических испытаний, направленных на обнажение тонких струн души и выявление опасных черт характера. Однако Сердюков не выдержал напряжения и покинул проект перед самым стартом съёмок.

Побег блогера создал скандал на площадке. Помимо Сердюкова, во втором сезоне «Мастера игры» приняли участие музыканты Антоний Толмацкий и Александр Тарасов, а также Диброва, Кривцова, Омаров и Терехин. На участников навели порчу, некоторых унизили — всё это часть психологического эксперимента шоу.

Психологическое реалити «Мастер игры» специально создано для того, чтобы играть на нервах участников и проверять их на прочность в экстремальных условиях. Первый сезон проекта уже выходил на ТНТ.