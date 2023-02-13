20:53, 13 февраля 2023
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«Не равноценно»: Алла Довлатова поменяла дом в Финляндии на квартиру в Москве
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»
Теле- и радиоведущая и актриса Алла Довлатова завершила трехгодичную эпопею с продажей особняка в Финляндии.
Довлатова всегда любила жизнь на пленере.
Даже находясь в России она предпочитает свой загородный дом в Крекшино квартире в Москве.
Однако, по словам актрисы, после пандемии оплачивать финскую недвижимость стало затруднительно. Пожилые родители медийной звезды забеспокоились. И отправились на машине в Финляндию, чтобы заключить договор с местными риелторами.
- Они приехали. А им сказали входить и иди дальше полем, - рассказала Довлатова на шоу «Звезды сошлись».
В итоге продажа так и не состоялась.
К счастью, в Москве нашлись желающие обменять свою квартиру на дом в Финляндии.
- Четырехкомнатная квартира в 115 метров за МКАД, в Жулебино. Обмен не равноценный, - считает актриса, – зато родители больше не волнуются.