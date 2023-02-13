«Не равноценно»: Алла Довлатова поменяла дом в Финляндии на квартиру в Москве

Теле- и радиоведущая и актриса Алла Довлатова завершила трехгодичную эпопею с продажей особняка в Финляндии.

Довлатова всегда любила жизнь на пленере.

Даже находясь в России она предпочитает свой загородный дом в Крекшино квартире в Москве.

Однако, по словам актрисы, после пандемии оплачивать финскую недвижимость стало затруднительно. Пожилые родители медийной звезды забеспокоились. И отправились на машине в Финляндию, чтобы заключить договор с местными риелторами.

Они приехали. А им сказали входить и иди дальше полем, - рассказала Довлатова на шоу «Звезды сошлись».

В итоге продажа так и не состоялась.

К счастью, в Москве нашлись желающие обменять свою квартиру на дом в Финляндии.