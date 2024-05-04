Не рад появлению отношений на проекте: Башаров напомнил о «проклятии невест» в «Битве экстрасенсов»

Ведущий «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров дал понять, что не рад появлению отношений на проекте. Он напомнил Ирине Певчих и Александру Сакову о «проклятии невест», передает StarHit.

Не так давно участники нового сезона шоу объявили о помолвке в социальных сетях. Они признались, что собираются узаконить свои отношения после завершения съемок проекта.

Башаров же, в свою очередь, оказался не рад появлению пары в «Битве экстрасенсов». Он напомнил о проклятии, которое преследует тех, кто решил вступить в отношения в рамках шоу.

«Вспомним Мэрилин Керро и Астрид. Они всегда страдали и оставались в проигрыше. Время покажет, удастся ли новой невесте избежать проклятия предыдущих», — заявил ведущий.

Ранее участник «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый отказался от победы в «Битве экстрасенсов». По словам финалиста, он сделал это из-за репутации.