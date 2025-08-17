«Я просто пытаюсь быть рациональным человеком»: звезда «Квартета И» Ростислав Хаит не хочет идти в ЗАГС

Звезда «Квартета И» Ростислав Хаит не поменял своих холостяцких взглядов. Актер в свои 53 года по-прежнему не хочет жениться. Об этом он заявил на YouTube-канале «Макарена».

Хаит, как выяснилось, не видит смысла скреплять отношения узами брака. По словам Ростилава, за всю жизнь он так и не понял, зачем ему жениться. Актер не видит в этом никакого смысла.

«Я просто пытаюсь быть рациональным человеком. И не очень понимаю, зачем мне что-то делать, если я не понимаю, для чего», — рассказал звезда «Квартета И».

При этом у Хаита есть дочь. Он пытался построить крепкие отношения с уроженкой Санкт-Петербурга актрисой Ольгой Рыжковой, но в прошлом году появилась информация, что пара распалась.

