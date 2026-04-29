«Не понимаю зумеров»: Ани Лорак призналась в трудностях с дочерью-подростком

Артистка призналась, что не понимает современное поколение зумеров, к которому относится её дочь. Особенно певицу удивляет увлечение подростков психологией и постоянным анализом своих эмоций.

«Не понимаю зумеров. Все эти психологи, прорабатывание…» — поделилась Лорак.

Певица отметила, что переживает непростой период в отношениях с дочерью. Различия в мировоззрении поколений создают барьер в общении между матерью и подростком. При этом Ани Лорак старается сохранять баланс между строгостью и доверием в воспитании Софии.

Напомним, Филипп Киркоров, который продюсировал карьеру Ани Лорак, недавно заявил на пре-пати премии телеканала РУ.ТВ, что никогда не боялся, что его подопечные станут популярнее его. «Я только рад, если кто-то будет ярче, талантливее. Я буду делать все для того, чтобы помогать этим талантам», — отметил артист.