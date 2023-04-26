«Не понимаю, как она живет»: известный мужчина раскрыл затруднительное положение Малышевой

Леонид Якубович и Елена Малышева стали неотъемлемой частью федерального канала. Знаменитости уже долгое время появляются в эфире вместе со своими передачами, которые не перестают радовать отечественного зрителя. В новом интервью для издания «Teleprogramma.pro» Якубович рассказал о взаимоотношениях с Малышевой.

По словам мужчины, он восхищается коллегой. Леонид заверил: Елена «живет в груде просьб» и регулярно находится в общении с людьми. Вот почему Якубович не понимает, как она справляется с подобной нагрузкой.

«Лена — святая. Я не понимаю, как она живет в груде этих просьб и обращений. В любую секунду она решит вопрос», — высказался Якубович.

Кроме того, отреагировал мужчина и на мемы, которые были созданы по мотивам их передач. По словам Леонида, о подобном он слышит впервые.

«Знаю, что меня вставили в компьютерную игру. И еще, правда, с моего разрешения, меня вставили во Врунгеля», — резюмировал телеведущий.

Ранее 77-летний Леонид Якубович отреагировал на сплетни о шоу «Поле чудес». Высказывание мужчины читайте в этой статье.