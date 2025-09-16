«Не получается, как надо»: Басков решил не рассказывать о личном

Певец Николай Басков принял участие в сборном концерте звезд и пообщался с журналистами. Он объяснил, почему решил не рассказывать о личном и не выставлять на всеобщее обозрение свою жизнь.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Я в последнее время действительно не люблю что-то рассказывать и распространяться о личном. За многие годы я пришел к одному простому выводу: «Как только всем расскажешь о своих планах, потом все меняется на глазах». В итоге ничего не получается, как надо», - сказал Басков.

Он признался, что не хочет делиться планами, и решил сохранять сокровенное в своем сердце. Басков размышлял о быстротечности жизни и говорил, что она «быстро пробегает», особенно у творческих людей.

Также артист стал беречь свой голос и рассказал, что теперь поет на дыхании и старается не кричать.

Ранее певец поделился, что дети сравнили его с принцем из «Шрека». Баскову было обидно слышать такое.