«Не поймешь, мужчина или женщина»: дочь Шукшиной смутила поклонников

33-х летняя дочь знаменитой актрисы Марии Шукшиной продолжает активно заниматься спортом.

В социальных сетях она постоянно демонстрирует свою силу: легко подбрасывает гантелю ногами, при этом руками держит штангу.

Сама Анна в восторге от результата: «Вижу свою мечту в зеркале и меня прямо-таки разрывает. Я в гармонии. Её не было всю жизнь. Это такая ценность для меня».

А вот поклонники звездной династии недоумевают.

«Не знаю, кому такое может нравиться. Не поймешь, мужчина или женщина» - подобного рода комментарии появляются в Сети сплошь и рядом.

Сама Мария Васильевна тоже не разделяет энтузиазм дочери. Она уже отпускала в её адрес едкие комментарии, на которые Анна обижено возражала: «Ничего подобного. Да, это выглядит по-мужски. Но у меня сущность женская, а характер мужской. Всегда так было».

Напомним, в первый раз в тренажерный зал девушка пришла, когда ей исполнилось 14 лет.