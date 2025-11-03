«Не подходит мне Макс, увы. Еду домой»: Полина Диброва «разочаровалась» в новом потенциальном ухажере

Уехавшая в Африку после развода Полина Диброва призналась, что «разочаровалась» в новом потенциальном ухажере. Бывшая жена Дмитрия Диброва вышла на связь в своем Telegram-канале и заявила, что местный житель Макс, который «в ее вкусе», ей не подходит — у него «слишком мало» детей.

Недавно 65-летний Дмитрий Дибров «прошелся» по новому избраннику молодой жены. Телеведущий отметил, что Роману Товстику далеко до его статуса: «Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва. Говорить о тебе, а показывать — меня!» В ответ на издевки бывшего Полина Диброва не стала молчать и решила его подколоть. Модель опубликовала фото с жителем Африки и восхитилась его прической, намекнув на любовника.

«Утро началось с сафари. Как думаете, сколько у Макса детей? Ммм, моя любимая прическа!» — в шутку отметила Полина Диброва.

Позднее экс-супруга шоумена снова вышла на связь и поделилась видео, на котором спрашивает у Макса, сколько у него детей. Житель Африки ответил, что у него трое наследников, что оказалось «не по вкусу» Полине Дибровой. Ранее модель в шутливой форме заявляла: она одобряет, если у потенциального избранника много детей.

«Ребята, вот и ответ. Не подходит мне Макс, увы. Еду домой», — иронично сообщила бывшая жена Дмитрия Диброва.

Напомним, звездная пара рассталась после 16 лет брака из-за измены Полины Дибровой с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Дмитрий Дибров и его супруга не комментировали слухи напрямую, но 36-летняя модель уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак пары.

Ранее Полина Диброва намекнула на расставание с Романом Товстиком, ради которого развелась с мужем: «Все решено».