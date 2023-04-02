«Не передать, что мы пережили»: внук певицы Славы чуть не умер при родах

В эфире известной телепередачи «Ты не поверишь!» Анастасия Сланевская, знаменитая в России под сценическим псевдонимом Слава, рассказала о драматическом эпизоде из своей жизни.

Оказалось, её дочь Александра при рождении чуть не потеряла своего сына.

Как сообщает издание «Народные новости», в день родов дочь как обычно отправилась на персональные занятия по йоге, когда вдруг почувствовала себя плохо и поняла, что что что-то идёт не так.

В срочном порядке прибыв в московский перинатальный центр, 24-летняя девушка выяснила, что ребёнок обмотался пуповиной, поэтом операцию провести придется немедленно.

«Дежурного врача на месте не оказалось, поэтому нас оперировал глав врач, – рассказала молодая мама, – не передать, что мы пережили».

В конечном итоге все закончилось успешно: малыш появился на свет на 14 дней раньше срока. При рождении его вес составил 3 кг 260 г.