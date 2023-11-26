«Не очень умная»: отец Жанны Фриске ответил Маше Распутиной

Отец Жанны Фриске ответил Маше Распутиной на оскорбления покойной дочери, об этом сообщает mk.ru.

На недавно прошедшем концерте Маша Распутина колко ответила на вопрос журналистов об отношении к певице Жанне Фриске. Она заявила, что не знает такую исполнительницу.

Отец певицы Владимир Фриске рассказал, что знает о высказываниях Распутиной.

«Я никогда не слышал, чтобы Жанна вообще когда-либо о ней говорила. Но я знаю, что Распутина ее оскорбляла уже после смерти», — признался он.

По мнению отца певицы, знаменитость так неоднозначно реагирует на вопросы о Жанне из-за своего непростого характера.

«Она не очень умная потому что. И о себе очень большого мнения. Конечно, меня огорчают ее слова. Тем более, что Жанна никогда в жизни ни с кем не конфликтовала и никого не обзывала», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что певица Маша Распутина раскритиковала Григория Лепса из-за внебрачного сына.