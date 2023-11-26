«Не очень умная»: отец Жанны Фриске ответил Маше Распутиной
Отец Жанны Фриске ответил Маше Распутиной на оскорбления покойной дочери.
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Отец Жанны Фриске ответил Маше Распутиной на оскорбления покойной дочери, об этом сообщает mk.ru.
На недавно прошедшем концерте Маша Распутина колко ответила на вопрос журналистов об отношении к певице Жанне Фриске. Она заявила, что не знает такую исполнительницу.
Отец певицы Владимир Фриске рассказал, что знает о высказываниях Распутиной.
«Я никогда не слышал, чтобы Жанна вообще когда-либо о ней говорила. Но я знаю, что Распутина ее оскорбляла уже после смерти», — признался он.
По мнению отца певицы, знаменитость так неоднозначно реагирует на вопросы о Жанне из-за своего непростого характера.
«Она не очень умная потому что. И о себе очень большого мнения. Конечно, меня огорчают ее слова. Тем более, что Жанна никогда в жизни ни с кем не конфликтовала и никого не обзывала», — добавил он.
Ранее мы писали о том, что певица Маша Распутина раскритиковала Григория Лепса из-за внебрачного сына.