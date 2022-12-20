«Не очень приятная история»: стало известно о состоянии прооперированного Баскова

Своем недавно Николай Басков очень обеспокоил своих поклонников: по Сети моментально разлетелись кадры, на которых певец едва перемещается при помощи трости. Выяснилось, что артист повредил связки на ноге и ему потребовалось хирургическое вмешательство. В новом интервью для издания «Teleprogramma» Лариса Долина откровенно рассказала о состоянии коллеги.

Женщина признается, что историю, произошедшую с Басковым, трудно назвать приятной. Тем не менее сейчас артист идет на поправку и даже принимает участие в новогодних концертах. «Он поет. Мы вместе снимались в "Песне года"», — резюмировала Долина.

Подобная новость обрадовала фанатов Николая, которые очень соскучились по его выступлениям за время отсутствия.

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