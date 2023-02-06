21:35, 06 февраля 2023
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«Не очень хорошо»: актеру Борису Щербакову стало хуже
Сын народного артиста Бориса Щербакова рассказал о состоянии здоровья отца.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@zagorodny»
Василий Щербаков, наследник народного артиста РФ Бориса Щербакова, обеспокоен самочувствием отца.
- Ещё вчера выходил с папой на прогулку, - рассказал он журналистам «РЕН ТВ», - гуляли по территории больницы. А вот сегодня отец почувствовал сильную слабость.
По словам Щербакова-младшего, актер чувствует себя не очень хорошо.
- Я вот сейчас еду его навестить как раз в больницу, передачку ему везу. Говорил с ним по телефону, спросил, ничего ли его не беспокоит - отвечает, что сил осталось совсем немного.
Источник:А Теперь Внимание
Автор:Кирилл ЗенковТеги: