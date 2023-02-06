«Не очень хорошо»: актеру Борису Щербакову стало хуже

Василий Щербаков, наследник народного артиста РФ Бориса Щербакова, обеспокоен самочувствием отца.

Ещё вчера выходил с папой на прогулку, - рассказал он журналистам «РЕН ТВ», - гуляли по территории больницы. А вот сегодня отец почувствовал сильную слабость.

По словам Щербакова-младшего, актер чувствует себя не очень хорошо.