Не оценила юмор: Пугачева отомстила Дробышу за шутку про кладбище

Виктор Дробыш славится своими острыми высказываниями в адрес звездных коллег. Вот почему продюсер имеет скандальную репутацию. К слову, сам мужчина считает, что некоторые знаменитости не обладают чувством юмора, поэтому между ними возникают недопонимания. Тем не менее очередная колкость Виктора очень задела Примадонну отечественной эстрады.

Дело в том, что Дробыш имел неосторожность произнести следующие слова в адрес артистки: «Пора на кладбище прогулы ставить». Подобная ситуация спровоцировала конфликт между ними, поэтому продюсер поспешил оправдаться. Так, он заявил, что его высказывание не имело отношения к Алле Борисовне. Но, кажется, певицу это объяснение не очень устроило.

Ранее Ксения Собчак откровенно рассказала о том, кому она обязана своим успехом. Этой теме звезда посвятила отдельный пост в социальной сети. Подробности читайте здесь.