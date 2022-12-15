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17:16, 15 декабря 2022
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«Не общалась и не буду»: Эвелина Бледанс рассказала про «бухую» и «обдолбанную» сестру

«Не общалась и не буду»: Эвелина Бледанс рассказала про «бухую» и «обдолбанную» сестру

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Актриса Эвелина Бледанс отказалась общаться с двоюродной сестрой Дианой. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал случай, когда ее привезли «с пробитой головой, бухую, обдолбанную».

«Я не хочу, чтобы на меня такая тень падала. Я не общалась с ней 40 лет и еще не буду общаться», - призналась Бледанс, рассказывая о наркозависимой сестре.

Телеведущая сообщила, что когда-то помогла родственнице лекарством за 1 млн рублей, но сестра не оценила и выставила актрису «плохой».

Ранее Бледанс взяла в ипотеку небольшую двухкомнатную квартиру в Москве. Несмотря на хорошие заработки в прошлом, эта недвижимость у нее первая.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Звездач
Теги:
#Эвелина Бледанс
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#сестра
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#наркотики
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