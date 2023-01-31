«Не обошлось без нее»: почему Валерий Меладзе был вынужден обратиться за помощью к Пугачевой

В последнее время дела Валерия Меладзе складываются не самым лучшим образом, и виной всему его скандальное поведение на новогодних праздниках. После необдуманного действия концерты артиста стали массово отменять, вдобавок ко всему, поговаривают, что у мужчины есть серьезные проблемы с налоговой службой. Казалось бы, Меладзе находится в безвыходном положении. Однако Алена Жигалова во время своего шоу рассказала, каким способом Валерий собирается реанимировать свою карьеру.

По словам журналистки, дельный совет мужчине дали Алла Пугачева и ее супруг, проживающие сейчас в Израиле. Именно в эту страну звездная пара и направила артиста, чтобы он выступил со своими концертами.

«Он спешно организовывает гастрольный тур в Израиле. Здесь не обошлось без советов Аллы Пугачевой и ее супруга, которые уже "собаку съели" на этих турах», — высказалась Жигалова.

Ранее сообщалось о том, что Земфира хотела поддержать Ренату Литвинову, но вместо этого навела критику на нее. Подробности инцидента читайте в этой статье.