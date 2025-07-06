«Не носите розовые футболки»: Mia Boyka осудила конкурсантов за яркие образы и столкнулась с хейтом

Mia Boyka осудила конкурсантов за яркие образы и столкнулась с хейтом.

Артистка снова нарвалась на недоброжелателей из-за очередного скандального высказывания. На этот раз Mia Boyka, будучи одним из члнов жюри в шоу «Наша новая музыка», осудила начинающих артистов из-за розовой футболки.

После чего певица сделала публичное заявление к мужчинам с просьбой не носить женские цвета. По словам исполнительницы, такая одежда не красит сильный пол, а лишает мужественности.

«Попрошу вас от лица всех женщин и мужчин всех. Пожалуйста, не носите розовые футболки блин! Розовый цвет — это не мужской цвет!», — накричала певица на выступающих.

Подписчики Мии осудили ее за дерзкое высказывание и снова предложили «отменить»: «Как можно говорить не подумав, тем более если ты публичная личность. Или что-то ляпнуть, а потом извиняться»; «Тогда скажите ей, чтобы она синий цвет не носила, а то это мужской вообще-то»; «Я не могу уже это слушать».

Ранее мы писали о том, что Mia Boyka раскритиковала игрушку Лабубу, которую подарила поклонница на концерте.