«Не на ту напал, дядя»: Виктория Боня ответила Милонову на слова о «дубайской эскортнице»

Боня стала известна благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», позже выстроила карьеру телеведущей и модели.

Конфликт начался после того, как Милонов публично оскорбил звезду. Депутат не впервые позволяет себе резкие высказывания в адрес известных женщин — он неоднократно называл их «проститутками» и «эскортницами».

Боня не стала молчать.

«Я уже не первый раз вижу, как заявления этого депутата переходят границы человеческого и профессионального. Публичные оскорбления, ярлыки "проститутки" и "эскортницы", направленные в адрес известных женщин, звучат...» — заявила телеведущая.

Она подчеркнула: «Не на ту напал, дядя».

Виктория пообещала подать коллективный иск за клевету. По её словам, систематические оскорбления со стороны депутата — это не просто личные нападки, а нарушение закона.

Напомним, Милонов известен серией резонансных заявлений по социальным и политическим вопросам. Ранее он критиковал шестидневную рабочую неделю, называя её «потогонкой», и выступал с различными законодательными инициативами.