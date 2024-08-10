«Не мучайте себя рассматриванием»: Собчак ответила хейтерам, которые назвали ее некрасивой в последнем видео

Журналистка Ксения Собчак столкнулась с волной хейта в Сети. Подписчики раскритиковали внешность телеведущей в последнем видео про события в Курской области. Знаменитость не заставила себя долго ждать и написала ответ в своем Telegram-канале Кровавая барыня.

По словам Ксении, она потратила много сил и ресурсов на создание ролика, а в итоге получила реакцию в виде критики ее внешности. Собчак посоветовала хейтерам в Сети заняться рассматриванием себя, а не ее. Также она отметила, что является самой красивой женщиной на свете по мнению супруга Константина Богомолова и сына Платона.

«Пользуясь случаем напоминаю: не мучайте себя рассматриванием меня, если я вам не нравлюсь… А главное, мой сын и муж меня очень любят и считают самой красивой женщиной на Земле. И знаете, я им верю… пока оператор не выставит свет как на последнем видео», — написала Ксения.

Ранее Собчак заявила, что гордится своей квартирой в ОАЭ за 120 млн. Жилье находится в элитном районе Дубая.