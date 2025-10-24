«Не может ответить, чей Крым»: почему в Литве призвали запретить концерты Моргенштерна*

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) планирует дать концерт в Литве 29 ноября. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил запретить выступление артиста из-за его политической позиции.

Бенкунскас предложил включить Алишера* (настоящее имя исполнителя) в список нежелательных лиц в республике. По его словам, певец не может «ответить, чей Крым», сообщает «Sputnik Литва».

Мэр считает недостаточным призывать к сознательности организаторов мероприятия, поэтому он решил обратиться в МИД с просьбой рассмотреть возможность включения рэп-исполнителя в список нежелательных лиц.

Помимо этого, Бенкунскас призвал проверить организаторов концерта на предмет «нарушения информационной безопасности Литвы».

Ранее Моргенштерн* заявил об отказе от алкоголя во время гастрольного тура. Певец отметил, что стал лучше себя чувствовать благодаря здоровому образу жизни.

