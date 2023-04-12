«Не можем рассматривать её как ребёнка»: психолог прокомментировала макияж Алисы Тепляковой

Недавно в интернете появились новые снимки десятилетней Алисы Тепляковой, вызвавшие волну противоречивых комментариев.

Большинству подписчиков и поклонников девочки-вундеркинда изображения показались чересчур «вульгарными». На фотографиях Алиса предстала перед общественностью в полной «боевой раскраске».

Глаза подведены «цыганскими стрелками», чёрные брови и закрученные ресницы многим пришлись не по вкусу, как и красная помада. Немудрено: до недавнего времени Теплякова пребывала в образе тихой и спокойной папиной дочки: носила свитера, аккуратные штаны и юбки. Никаких ярких цветов.

Детский психолог Наталья Искра специально для издания Пятый канал прокомментировала изменившийся внешний вид девочки:

«Это ребенок, который никогда не рос в среде своих сверстников. Её опыт качественно отличается от их опыта, поэтому, мы, к сожалению, не можем рассматривать её как десятилетнего ребенка. Алиса постоянно находилась среди детей, которые были старше ее».

По словам специалиста, столь откровенный макияж – лишь способ адаптироваться к тому месту, где она сейчас учится.