«Не можем дальше оставаться вместе»: почему Александр Балуев расстался с возлюбленной

Любовь пришла к актеру Александру Балуеву довольно поздно. В Крыму артист повстречал 40-летнюю журналистку Марию Урбановскую, которая, влюбившись в него, бросила семью и переехала из Варшавы в Россию. Однако спустя 20 лет пара распалась, а позже звезда российского кино объяснил причину этого, передает StarHit.

Трещина в отношениях супругов становилось больше из-за того, что Балуев пользовался все большей и большей популярностью. Со временем, по словам Александра, у жены стало появляться к нему много претензий. Так, Марии не нравилось повышенное внимание со стороны общественности к персоне звездного супруга.

«Какие у меня были варианты? Мне оставалось только полностью ставить профессию, но я не мог. На момент развода мне было за 50, супруге около 60-ти, но мы понимали, что не можем дальше оставаться вместе», — рассказал артист в программе «Судьба человека».

Ранее стало известно, куда пропал актер Александр Балуев после развода и операции. Оказалось, что артист после расставания остался жить в подмосковной деревне.