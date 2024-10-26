«Не могу сказать, какой он дедушка, он не знаком с моим ребенком»: дочь Аркадия Укупника удивила признанием

Певец и композитор Аркадий Укупник практически не поддерживает общение со старшими детьми. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ дочь артиста Юнна Никитина рассказала об отношениях с отцом и заявила, что он не общается с внучкой, передает Экспресс газета.

У Аркадия Укупника трое детей, но со старшими детьми Григорием и Юнной певец почти не общается. При этом отношения с дочерью у артиста наиболее напряженные: девушка не носит фамилию отца и не рассчитывает на его помощь. Вероятно, общение между ними испортилось после того, как музыкант женился в третий раз. По мнению Юнны, именно молодая супруга Наталья настраивает отца против нее и брата. Более того, звездная наследница призналась, что композитор даже не знаком с ее дочерью.

«Я не могу сказать, какой он дедушка, потому что с моей дочерью он не знаком. В марте ей будет три года. У нас просто есть свои нюансы в общении. Последний раз мы с отцом виделись около года назад. Решали имущественно-квартирные вопросы. С его дочерью Софией я тоже не общаюсь, к сожалению», — рассказывала дочь Аркадия Укупника.

В чем причина натянутых отношений, ни сам певец, ни его дочь не рассказывали. Однако известно, что в свое время Юнна дважды ослушалась отца, который хотел видеть рядом с ней обеспеченного мужчину старше. Первым супругом девушки оказался актер ее возраста, а во второй раз она вышла замуж за мужчину младше на два года. Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о том, что Аркадий Укупник продал квартиру, в которой проживала его наследница, а сделать это артиста подтолкнула именно третья жена.

Напомним, Аркадий Укупник был женат трижды. В первом браке с Лилией Лельчук у музыканта родился сын Григорий. Второй супругой певца стала Марина Никитина, от союза с которой у него родилась дочь Юнна. В третий раз композитор женился на Наталье Турчинской, у пары есть дочь София.

Ранее мы писали о том, что Аркадий Укупник признался, что с трудом совмещает личную жизнь и творчество.