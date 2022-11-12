Не могу ради короткого удовольствия: 20-летняя дочь Бориса Немцова рассказала о новом муже

Дина Немцова показала подписчикам нового избранника и рассказала, почему после четырех месяцев с развода вновь вышла замуж.

Дело в том, что девушка не хочет жить с мужчинами без узаконивания отношений. Она не стремится строить отношения в качестве короткого удовольствия.

Немцова добавила, что брак для нее не значит стопроцентную гарантию, но является искренним намерением смотреть в одном направлении, расти и проходить жизненный путь с избранником.