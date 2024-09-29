«Не могу позволить себе нюни»: больной раком Отар Кушанашвили готовится к операции

Отар Кушанашвили продолжает борьбу с раком, который у него выявили летом этого года. В октябре журналисту собираются сделать операцию по удалению раковой опухоли. Перед хирургическим вмешательством звезду отпустили домой.

Телеведущий признался, что после длительных уговоров его отпустили домой всего на один день. Скоро Кушанашвили ляжет на операцию — врачи пока не делают никаких прогнозов, говорит он.

В июле 54-летний шоумен начал проходить курс химиотерапии. Процедуры он переносит тяжело, но, несмотря на это, продолжает «дурачиться». Кушанашвили старается не падать духом и называет себя «самым мужественным стариканом на Земле».

По словам Отара, колоноскопия «тяжела и неприятна», но он готов преодолеть все трудности ради выздоровления.

«Но я, зная, что на другом конце света это будет смотреть Валера Меладзе, не могу позволить себе нюни», — сказал Кушанашвили в своем Telegram-канале.

Многие звезды российского шоу-бизнеса поддержали телеведущего после того, как узнали о его болезни. Некоторые перечислили ему материальную помощь. В том числе, деньги Отару перевел Валерий Меладзе — артист постоянно остается на связи с Кушанашвили и желает ему скорейшего выздоровления.

Ранее шоумен рассказывал, что в результате химиотерапии у него начались галлюцинации.