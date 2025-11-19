«Не матерись, держи себя в руках»: Александр Панкратов-Черный призвал Ларису Гузееву не ругаться

Актер Александр Панкратов-Черный призвал коллегу по сцене Ларису Гузееву не ругаться нецензурно. Артисты встретились на записи подкаста, посвященного 100-летию со дня рождения Нонны Мордюковой.

В личном блоге Гузеева опубликовала видеоролик, на кадрах которого запечатлен Панкратов-Черный. При этом ведущая шоу «Давай поженимся» поприветствовала коллегу, а он в ответ ее проигнорировал.

«Даже не смотрит на меня!» — посетовала телеведущая.

После ее фразы Панкратов-Черный повернулся к Гузеевой и решил отшутиться.

«Гузеева, что ли? Почему ты тоже в черном?» — сказал Александр Васильевич.

«Потому что я Гузеева-черная», — с юмором ответила Лариса.

«Да-да, ну не матерись, держи себя в руках, волю в кулак, глаза в кучку!» — посмеялся Панкратов-Черный.

После непродолжительного диалога Лариса призналась в любви коллеге по сцене и отправилась по своим делам.

