Не хватает денег? Галкина* заметили в эконом-классе самолета из Израиля в Германию

Шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ) заметили в эконом-классе самолета, направлявшегося из Израиля в Германию. По всей видимости, комику теперь приходится беречь деньги, и гонорары на дорогие билеты он уже не тратит.

В социальных сетях появились фото и видео, сделанные во время полета супруга певицы Аллы Пугачевой. Привыкший к роскоши и жизни без ограничений, он был вынужден ютиться с простыми людьми. Максим* выбрал место у окна, но рядом с ним находились посторонние, которые не упустили шанс и сфотографировались с российской знаменитостью.

Пользовали Сети уже успели позлорадствовать. Они оставили комментарии, в которых посмеялись над недостатком доходов комика. Некоторые даже спросили у него, почему он полетел не в багажном отсеке, ведь так еще дешевле.

К слову, о том, что у звездной семьи сильно упали доходы, заговорили еще год назад. А в последнее время слухов становится все больше. Дело в том, что Галкин* постоянно гастролирует и почти не бывает дома, а Алла Пугачева, завершившая карьеру много лет назад, неожиданно вновь стала выпускать песни. Многие связывают это с тем, что денег у пары не хватает, поэтому артистка решила хоть как-то зарабатывать.

Ранее Максим Галкин* высмеял внешность Филиппа Киркорова на концерте в Израиле.

*(Признан иноагентом на территории РФ)