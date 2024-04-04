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Опубликовано 04 апреля 2024, 18:55
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«Не хочу размахаек»: Ксения Собчак похудела и отказалась от широкой одежды

Журналистка Ксения Собчак заявила, что похудела и не хочет носить «размахайки».
«Не хочу размахаек»: Ксения Собчак похудела и отказалась от широкой одежды

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак во время шопинга в Дубае сообщила, что похудела. Из-за этого она отказалась носить широкую и просторную одежду.

Соответствующий комментарий Собчак оставила в своем Telegram-канале.

Телеведущая примерила несколько образов в магазине. Надев белую рубашку свободного кроя, она произнесла: «Я похудела, поэтому не хочу «размахаек».

Также Собчак примерила наряд от бренда Blumarine. «Очень классно на мне сидит», - высказалась журналистка.

На другом видео Собчак была в черном платье с открытыми плечами. Она не стала раскрывать марку изделия и добавила, что не носит ее.

«Но тут неожиданно красивая форма», - позировала Собчак.

Ранее она показала лицо без макияжа после обвинений в использовании фотошопа.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал СОБЧАК
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ксения Собчак
одежда
шопинг
стиль