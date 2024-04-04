«Не хочу размахаек»: Ксения Собчак похудела и отказалась от широкой одежды

Журналистка Ксения Собчак во время шопинга в Дубае сообщила, что похудела. Из-за этого она отказалась носить широкую и просторную одежду.

Соответствующий комментарий Собчак оставила в своем Telegram-канале.

Телеведущая примерила несколько образов в магазине. Надев белую рубашку свободного кроя, она произнесла: «Я похудела, поэтому не хочу «размахаек».

Также Собчак примерила наряд от бренда Blumarine. «Очень классно на мне сидит», - высказалась журналистка.

На другом видео Собчак была в черном платье с открытыми плечами. Она не стала раскрывать марку изделия и добавила, что не носит ее.

«Но тут неожиданно красивая форма», - позировала Собчак.

Ранее она показала лицо без макияжа после обвинений в использовании фотошопа.